Księżna Kate w błękitnej sukience ratuje wizerunek monarchii podczas wizyty w Szkocji (ZDJĘCIA)

Przepraszam, ale za co mamy ja podziwiac? Za to, ze urodzila dzieci i zyje a bajecznie bogatej rodzinie? Za to, ze zrobila zęby i ciagle je pokazuje i nazywacie to usmiechem? Za co do licha mamy ja podziwiac? Tak samo wiliama? Elka umrze i wraz z nia cala bajka o krolach i krolowych.