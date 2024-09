Księżna Szwecji Sofia i książę Carl Philip spodziewają się CZWARTEGO dziecka. Lata temu była gwiazdą programu randkowego

Mimo że Wielka Brytania to niejedyna monarchia w Europie, to właśnie brytyjscy royalsi cieszą się największą popularnością. A co słychać u innych królewskich rodzin? Księżna Sofia, żona księcia Carla Philipa ze Szwecji, ogłosiła w tym tygodniu, że jest w czwartej ciąży. Radosna nowina została przekazana na oficjalnym profilu szwedzkiej rodziny królewskiej na Instagramie.