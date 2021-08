Księżniczka Eugenia wsparła projekt Meghan Markle! Jako JEDYNA z rodziny królewskiej...

bogacze 40 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Nieźle urządziła się Meghan. Piękny dom, w spokojnej atmosferze odziana w drogie eleganckie szpilki mówi o projekcie wspierającym zatrudnienie kobiet nie mając poważnej posady. Od czasu do czasu coś tam rzuci do sieci i jest usatysfakcjonowana. Harry to chyba nie pisze tej książki, zdaje się na razie bardziej interesuje go żonglerka. Tak trzeba żyć.