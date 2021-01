"Księżniczka" Rafała Grabiasa jak Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk. Obie noszą FUTRA od Gabriela Seweryna...

Odejście z ekipy Królowych życia pokrzyżowało plany dwóch ambitnych uczestników show. By nie wypaść zupełnie z gry, Gabriel Seweryn i Rafał Grabias dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych. Ostatnio ich dość rutynową codzienność zburzyły "nieoczekiwane" miłosne wypadki. Gabriel poinformował, że spotyka się ze swoim "stalkerem" i zaapelował Rafała, by ten dał mu spokój.

Rafał Grabias nie zamartwiał się zbyt długo i wkrótce do swoich relacji na InstaStory zaprosił tajemniczą "księżniczkę". Wspólne sesje z długowłosą kobietą, którą król życia postanowił wypromować, oznaczając ją na swoim Instagramie, wywołały u fanów wątpliwości. Kiedy w dodatku internauci zobaczyli, że "księżniczka" lubi spędzać czas w należącym do Gabriela Seweryna apartamencie, nabrali podejrzeń, że drama z rozpadem związku "królów" jest zwykłą ustawką.

Takie same futerko kupiła od niego moja koleżanka i miał być to jeden egzemplarz, a widać, że teraz co druga robi w nim zdjęcia i jak to wyjść teraz w takim futerku - pisze rozgoryczona internautka.