Ktoś drwi, że karierę Karoliny Pisarek "kupił Salla"… Modelka odpowiada: "Ktoś ma NIERÓWNO POD SUFITEM! Jakaś osoba WYKUPIŁA BOTY"

Ola 14 min. temu zgłoś do moderacji 15 1 Odpowiedz

Ona może się wykłócać o to KTO płaci ale nie o fakt, że płaci. BO PŁACI, wie to każdy. Opłaca swój udział w tych wygłupach, kolejnych programach rozrywkowych, których obleciała juz kilka, opłaca artykuły o sobie na Pudlu, jej obrotna managerka-złodziejka wykorzystując szerokie kontakty wciska ją do tych programów a ona musi jedynie zapłacić bo takich desperatek na to miejsce są setki :) Tak Karolino, kariera modelki nie pykła, nakupiłaś fejk kont z Indii by udawać zainteresowanie sobą na instagramie i żyć z reklamodawców ale ktoś kto rozumie jak to działa widzi jak na dłoni rozdzwięk między liczbą followersów a rzeczywistych interakcji. 99% celebrytek kupuje pakiety nieistniejących followersów. Reklamodawcy pokazują, że maja milion śledzących a w rzeczywistosci, tych prawdziwych jest może ze 20 tysięcy. By świat nie zapomniał Karolina łazi od programu do programu placąc za to w dodatku i licząc, że się zwróci z jakichs reklam. Tak to jest jak się intelektem nie grzeszy i nie umie zarobić głową. Żałosny sposób na życie...