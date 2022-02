Kuba Karaś LECZY SMUTKI po rozstaniu z Jessicą Mercedes, balując z koleżankami na "Zbawixie" (ZDJĘCIA)

ups 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kuba choć ma dopiero 26 lat, to w przeciwieństwie do wielu komentujących b. dużo osiągnął. Jest muzykiem, kompozytorem i producentem. Owszem, nie wygląda jak macho, ale jakie to kużwa ma znaczenie???