Kuba Wojewódzki wprost zapytał Natsu o aferę w dżungli: "Agnieszka Kaczorowska naprawdę miała romans na planie?"

Kuba Wojewódzki wprost zapytał Natsu o romans w dżungli

Natsu gorzko o "aferze liścikowej"

Jestem totalną przeciwniczką wyciągania spraw prywatnych do internetu, ponieważ nie uważam, żeby Agnieszka jakoś specjalnie dzieliła się swoim życiem prywatnym w internecie. Uważam, że bardziej dzieliła się życiem zawodowym. My kompletnie nie wiemy, co stoi za tą sytuacją, nie wiemy, jak jest po zamknięciu drzwi, jak wyglądała sprawa między nimi i też nie nam oceniać, bo to jej sprawa. Co nam do tego? Jest mi bardzo przykro, że są osoby, które wyciągają takie rzeczy, gdzie jeszcze w tym wszystkim są dzieci - zauważyła Natsu, będąc gościnią podcastu "Rozmowy w dresie".