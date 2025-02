Natsu przemówiła w sprawie "afery liścikowej": "Jest mi bardzo przykro, że są osoby, które wyciągają takie rzeczy"

Natsu wspiera "Bożenkę" w medialnej wojnie z Marianną

Wiem, że teraz bardzo linczowane są Agnieszka Kaczorowska i w sumie teraz nawet trochę i Eliza, a ja właśnie z nimi się bardzo zakumplowałam i do nich jest mi najbliżej . Lizę wcześniej znałam, też powinnam ją tutaj wymienić, ale ta relacja była zbudowana wcześniej. Z Kasią Nast złapałyśmy bardzo fajny kontakt . Ona jest tak niesamowitą osobą, ma ogromną wiedzę na różne tematy i z nią bardzo fajnie jest porozmawiać i zderzyć te światy, osoby, która kompletnie w to nie wierzy, z taką osobą uduchowioną. Jest osobą z bardzo dobrymi intencjami, ja nie wiem, czy poznałam kogoś tak dobrego jak Kasia.

Z Agnieszką Kaczorowską fajnie się zżyłyśmy w programie . Teraz mamy mniejszy kontakt, bo ona ma swoje problemy , do tego "Taniec z gwiazdami", dużo pracy, no ale z Elizką mamy bardzo blisko do siebie, spotykamy się, gadamy. Ja wiem, że ludzie mogą mieć swoje wyobrażenie na temat różnych osób, ale chciałabym tutaj powiedzieć, że świat realny i rzeczywisty jest trochę inny niż pokazują to telewizja i media i też osoby, które według nich są najbardziej prawdziwe, wbrew pozorom są najbardziej zakłamane - dodała.

Jestem totalną przeciwniczką wyciągania spraw prywatnych do internetu, ponieważ nie uważam, żeby Agnieszka jakoś specjalnie dzieliła się swoim życiem prywatnym w internecie. Uważam, że bardziej dzieliła się życiem zawodowym. My kompletnie nie wiemy, co stoi za tą sytuacją, nie wiemy, jak jest po zamknięciu drzwi, jak wyglądała sprawa między nimi i też nie nam oceniać, bo to jej sprawa. Co nam do tego? Jest mi bardzo przykro, że są osoby, które wyciągają takie rzeczy, gdzie jeszcze w tym wszystkim są dzieci - spostrzegła, wbijając szpilkę Mariannie Schreiber.