Agnieszka Kaczorowska wrzuciła wymowne nagranie z auta: "Ciekawe, ile jeszcze zniosę". To jej reakcja na "dżungla gate"?

Kiedy wszyscy myśleli, że temat rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli powoli przycicha, na profilu Marianny Schreiber niespodziewanie pojawiły się fragmenty prywatnych liścików z dżungli . Ich autorkami miały być rzekomo m.in. gwiazda "Klanu" oraz Eliza Trybała . Schreiber nie zdradziła, w jaki sposób weszła w posiadanie tej korespondencji. Nie zmienia to jednak faktu, że publikowane przez nią materiały, sugerujące romans podczas nagrań, wywołały niemałą aferę w polskim show-biznesie, którą nazwaliśmy dla was "dżungla gate" .

Nigdy nie mówiłam, że to ja zrobiłam te zdjęcia . Telefonu nie miałam podczas programu. Program się skończył, a ja nadal byłam w Tajlandii. Tak samo jak te notatki. W Tajladnii nie ma mnie od września, tak samo jak tych notatek. Co znamienne, osoba najbardziej zainteresowana - nie zaprzeczyła autentyczności tych materiałów - tłumaczyła na Instagramie.

Kaczorowska nie skomentowała opublikowanej przez koleżankę z programu korespondencji, tak samo jak nie odniosła się do zdjęć , które obiegły media. Widać na nich, jak spaceruje po Warszawie w towarzystwie Marcina Rogacewicza . Pikanterii sprawie dodaje fakt, że później Pudelek jako pierwszy poinformował o rozwodzie gwiazdora serialu "Komisarz Alex" z żoną. Pozew miał wpłynąć do sądu na początku roku.

Bardziej rozmowy okazał się jeszcze mąż Kaczorowskiej. Maciej Pela przyznał, że "Pan Marcin to pewnie fajny facet, skoro wpada do naszego domu na kolacje, a Agnieszka zapoznała go z dziewczynkami".