TYLKO NA PUDELKU. Marcin Rogacewicz ROZWODZI SIĘ z żoną! "Na początku roku wpłynął do sądu pozew rozwodowy"

A nasi rzadzacy nadaja ze demografia z lba na szyje. Sorry ale mmy kobiety mamy swoje powody. Jest ich masa. Kolejni to 80% takich facetow jak Rogacewicz. Zniszczysz sobie zdrowie, zycie, organizm, narzady, cialo, przetyrasz sie ciazami, porodami, pologami, akurat tuyaj razy 4 i co z tego masz!? Jedne wielkie g. Facet tego nie docenia, nie jest wierny, lojalny, kochajacy, adorujacy, namowi na dzieciaki, za duzo gwaru, chaosu, zona nie chce lub za rzadko daje, cialo juz nie te co nierodka czy pierworodka i co!? Tatus odleci, biedaczyna nie moze wytrzymac. Smutne zycie i los my kobiety mamy. 30stka to dla nich stara, 40stka do trumny sie juz kladz. Przykre, smutne, to boli. Dlatego ja, sorry not sorry, ale nie mam zamiaru byc taka naiwna jak mamusie. Po sterylizacji, a slub, malzenstwo zobaczy sie, narazie szczesliwy zwiazek. Na facecie nie mam zamiaru polegac na anty, sama biore w rece swoje sprawy i zycie jak byka za rogi. Kto jak nie ja.