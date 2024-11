Leonardo DiCaprio świętuje 50. urodziny! Na huczną imprezę zjechał się tłum gwiazd

Leonardo DiCaprio bez wątpienia zasila grono najjaśniejszych gwiazd współczesnego Hollywood. Aktor zyskał międzynarodową sławę dzięki roli Jacka Dawsona w filmie "Titanic" z 1997 roku. Jego kariera rozwinęła się dynamicznie, co zaowocowało szeregiem niezapomnianych ról w takich filmach jak "Incepcja", "Wilk z Wall Street" czy "Zjawa". Za występ w tej ostatniej produkcji Leo zdobył wymarzonego Oscara. Poza ekranem, DiCaprio angażuje się w działalność proekologiczną, wspierając ochronę środowiska poprzez swoją fundację.

Poza aktorskimi dokonaniami, sporo zainteresowania wzbudzają też prywatne perypetie DiCaprio. Tylko na przestrzeni ostatnich kilku lat łączono go m.in. z Gigi Hadid , Iriną Shayk , Victorią Lamas czy też z modelką Eden Pelosi , która randkując z hollywoodzkim łamaczem serc, miała zaledwie 19 lat. Po wielu przelotnych romansach, zdaje się, ze Leonardo zdołał zbudować trwałą relację. Od około roku specjalne miejsce w jego sercu zajmuje bowiem włoska modelka Vittorii Ceretti . W sieci nie brakuje plotek, że gwiazdor "Titanica" zdążył się już nawet oświadczyć 26-letniej ukochanej.

Według Page Six, urodzinowa impreza trwała do białego rana. Na gości czekała wystawna kolacja, imponujący tort oraz napoje z bąbelkami. Hollywoodzką elitę do tańca zagrzewał stacjonujący na miejscu DJ. Magazyn "People" donosi, że Leonardo był w wyśmienitym nastroju i ostro imprezował przez całą noc.