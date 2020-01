Kylie Jenner komentuje tragedię, w której zginął Kobe Bryant: "LATAŁAM Z TYM PILOTEM"

Nie milkną echa po tragicznym wydarzeniu, do którego doszło w niedzielę w Los Angeles. Jeden z najsłynniejszych koszykarzy świata, Kobe Bryant rozbił się helikopterem na wzgórzach Calabasas, ginąc na miejscu wraz z 13-letnią córką oraz siedmioma innymi osobami.

Cała Ameryka wciąż nie może otrząsnąć się po stracie "prawdziwego bohatera", za którego 41-latek uchodził w oczach opinii publicznej. Gdy smutna wiadomość ujrzała światło dziennie, setki celebrytów z całego świata sięgnęło po telefony, by pożegnać zmarłego sportowca, publikując kondolencje kierowane do rodziny Bryanta oraz bliskich reszty ofiar.

"Spoczywajcie w pokoju" - napisała Kylie pod zdjęciem z ofiarami tragedii. "Modlę się za rodziny osób, które straciły życie w tym wypadku. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. To był helikopter, którym od czasu do czasu latałam z tym pilotem, Arą. Był takim miłym człowiekiem."