Kylie Jenner w SKĄPYM BIKINI smaży ziemniaki i komplementuje samą siebie: "Ku*ewsko gorąca" (FOTO)

Angie 51 min. temu

Jest piękna i bogata. Podobno kobiety z takim ciałem mogą wszystko ! Niestety czy to wszystko idzie w parze z inteligencją ? Śmiem wątpić! Ma dziecko z facetem który ją zdradza na każdym kroku, ona jest, albo udaje głupią ,wybaczając mu te wszystkie wyskoki. Pamietam jak Kim chodziła za Kanye i ile dzięki temu związkowi zdobyła przywilejów , wcześniej nie brano jej za poważnie ! Teraz mąż najgorszy i ogólnie zrobili z niego głupka. Kto oglądał ich program za czasów ich związku wie doskonale , że on chory nie był, a ona zachowywała się jak dziecko upośledzone ( nikogo nie obrażając ) . Mam w pamięci kilka scen z jej udziałem i serio jeśli on nadaje się na leczenie to ona tym bardziej . Tutaj ten sam model rodziny. Uroda ważniejsza od inteligencji ,a dziewczyna nie ceni się za grosz. Robią z siebie napompowane lale a potem dziwota , że ich towarzystwo to faceci które lecę tylko na ich kupry i duży biust ...