Lady Gaga w KRÓTKICH WŁOSACH i kreacji Valentino pozuje na premierze "House of Gucci" w Los Angeles (ZDJĘCIA)

No klasycznych kanonów urody może nie spełnia, ale wszystkiego mieć nie można. Jest na pewno jedną z bardziej uzdolnionych artystek młodego pokolenia. Podziwiam jej upór. Gdybym wiedział, że na koniec dnia, oprócz skandalicznych outfitów sam piszę i komponuję swoje hity. Mam świetny wokal - nie wybitny- ale na pewno lepszy niż inne liderki popu. Że potrafię pracować jak tyran. Tylko, że muszę się przebić i dać wejście, to pewnie bym zrobił, to co ona. Od lat jest na topie i to nie okresowo, tylko stałe. Z powodów artystycznych. Gdyby chodziło o rzeczy typu jej „kreację” z mięsa to ile razy by na tym pojechała. Powaliła mnie akustyczna wersja paparazzi na żywo - z rewalecyjną grą na pianinie. Wtedy wiedziałem 1 pkt dla niej, myślałem, że nic nie umie, skoro gra tak dobrze, to może sobie poszperam.