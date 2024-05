Laluna pomstuje na operację zmniejszenia żołądka i klinikę, w której ją wykonano: "Największy błąd mojego życia"

Laluna pomstuje na klinikę, która wykonała jej operację i zdradza co dalej

Myślę, że tylko trening mnie jeszcze ratuje od tego, żeby nie popaść w jakąś depresję i paranoję. Nigdy mi to nie groziło, ale po wykonaniu pie*dol*ne* operacji bariatrycznej daleko mi do tego nie jest. Największy błąd mojego życia. Jestem bardzo zawiedziona kliniką, która mi to wykonała. Powinnam zostać odesłana do domu, taka jest jeb*n* prawda. Jutro dzwonię do kolejnej kliniki, gdzie jadę na badania i kontrolę. Zobaczymy, co oni powiedzą! (oryg.) - napisała na Instagramie.