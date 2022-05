Laluna Unique z "Królowych życia" przeżywała horror, zrzucając kilogramy do Fame MMA: "Prawie TRACIŁAM PRZYTOMNOŚĆ"

Najgorsze przeżycie, jakie miałam do tej pory w życiu, to zrzucanie wagi. 3,5 kilo zrzucanie od 7:00 rano do 11:00. Myślałam, że będzie spoko, wejdę sobie do wanny, wyjdę, pod kołdrę i tak dalej, ale to była najgorsza katorga, jaką przeszłam w życiu. Wchodzisz do wrzątku praktycznie, tam siedzisz 10 minut. Prawie tracisz przytomność. Wychodzisz stamtąd, to muszą cię trzymać za ręce, bo nie jesteś w stanie stać na nogach. Wchodzisz w taki kombinezon, wtedy ciało ci nie oddycha. Przykrywają cię takimi czterema kołdrami i bez ruchu leżysz tak około 30 minut. Takich sesji musiałam przejść pięć - opowiedziała z przejęciem Laluna.