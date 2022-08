Laluna Unique znów idzie pod nóż! "Lecę na dosyć INWAZYJNĄ OPERACJĘ, o której marzyłam od paru lat"

Marta 13 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Naturalnie ta pani była przeciętna. Po operacjach zaczęła wyglądać niby lepiej ale jak sztuczna lala. Na zdjęciach lalka a na żywo to już gorzej mimo tylu operacji. Nie rozumiem jak można tak bredzić o nieszkodliwości dla zdrowia poddając się kolejnym operacjom plastycznym. Inna sprawa jak ktoś robi operacje plastyczną bo musi..a inna sprawa jak ktoś zmienia w sobie wszystko bo pod kopułą coś nie gra. Każda interwencja w ciało i to zbędna to ryzyko wystąpienia komplikacji. Miałam zabieg korekty nosa (źle poskładany nos po wypadku samochodowym i poważne problemy z oddychaniem) uwierzcie mi, że sińce na twarzy to najmniejszy problem jaki może nastąpić. Aż strach pomyśleć co skóra twarzy tej Pani musi przechodzić. Ludzkie ciało to nie plastelina tylko żywy organizm.