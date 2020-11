Lara Gessler przechadza się po Tatrach z mężem i MIESIĘCZNĄ córką: "NARESZCIE"

Miesiące temu życie prywatne Lary Gessler wywróciło się do góry nogami. 31-latka i jej drugi mąż Piotr Szeląg powitali bowiem na świecie swoją pierwszą pociechę. Córka pary otrzymała oryginalne imię Nena - które, jak zdradziła Lara, inspirowane jest Witkacym. Mimo młodego wieku dziewczynka już zdążyła stać się prawdziwą gwiazdą instagramowych profili rodziców. Gessler i jej luby ochoczo dzielą się z internetowymi fanami kolejnymi momentami z życia pierworodnej. Mała Nena jest też oczkiem w głowie swojej babci, Magdy Gessler.

Piękne dzieciństwo będzie mała miała, już to czuję - oceniła inna komentująca.

Lara, jak Ci nie wstyd, dziewczyno? My tu kiblujemy w chacie, a ty się rozbijasz po pięknych plenerach? Nieładnie, a nawet świństwo. To znaczy, tak naprawdę to zazdrocha - napisała aktorka.