Lara Gessler tłumaczy się ze skandalicznej kampanii reklamowej: "Kobiece cechy to nie jest powód do wstydu!"

O cholera, a ja jeżdżę silosem, prawie 17 metrów długości, załadowany ponad 40 ton. Nie powinnam była, przecież moje miejsce jest w kuchni. Najbardziej mnie bawi, jak na hasło o równouprawnieniu z mojej strony jakiś frajer wyskakuje do mnie z pyskiem, że to może powinnam do kopalni iść albo pralkę wnieść na któreś tam piętro, to zobaczę. Odpowiadam wtedy, że niestety nie mam na to czasu, gdyż zapierdalam ciężarówką po calutkiej Europie, łącznie z Anglią, ale jak trzeba było przenieść się do nowego domu, to we dwójkę z ojcem przenieśliśmy własnoręcznie wszystkie meble, pralki, lodówki, itd. Nie musiał wołać nikogo. No i wtedy kretyni nie wiedzą, co dalej szczekać. Jak przyjeżdżają 3 tony węgla na zimę, to biorę łopatę i zrzucam je na jeden raz i zaraz jest po kłopocie. Czytam w internecie, jaki to koleś potrzebny w domu, tylko jeszcze nie odkryłam do czego. Jak budowaliśmy dom, to zapierdzielałam na tej ich magicznej budowie, z której zrobili swój koronny argument (oprócz kopalni i wnoszenia pralki). Nie zauważyłam, co miałoby mnie ograniczać w związku z tym.