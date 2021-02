Lara Gessler w letniej sukience i z GOŁYMI NOGAMI rozpływa się nad córką w "DDTVN": "DOBRY EGZEMPLARZ się nam trafił" (ZDJĘCIA)

Jest wspaniale, trafiło nam się bardzo łaskawe dziecko. Jest przekochana, przedobra, dobra dla nas, bardzo łagodna. Tak jak do ciąży podchodziłam intuicyjnie, tak podchodzę teraz do samego rodzicielstwa, a jest łagodna, bo przesypia całe noce, nie krzyczy za dużo. Dobry egzemplarz się trafił - stwierdziła Gesslerówna.

Byliśmy z nią na wycieczce na Morskie Oko, a potem na Fuertaventurze. Jak lecieliśmy w jedną stronę, to miała niecałe trzy miesiące i przespała całą podróż. W drodze powrotnej też sobie dała radę, było tyle dzieci, że jej nie było słychać - powiedziała.

Przy okazji Gesslerówna skomentowała plotki o tym, że nie dopuszcza Magdy Gessler "do wnusi". Okazuje się, że wszystkiemu winny jest brak czasu.

To jest kwestia dwóch kobiet dość zapracowanych, którym jest się ciężko spotkać, ale mama dzisiaj do nas przychodzi na obiad. Nie jestem mistrzynią w odbieraniu telefonów, więc jak już któryś raz nie odbieram od niej telefonu, to ona jak mała dziewczynka tupie nogą - opowiada 32-latka.