Laura Samojłowicz publikuje nagranie z rozmazanym makijażem i odpowiada na komentarz "fana": "Idź pan stąd"

zgłoś do moderacji

Widziałam ją w paru odcinkach takiego polsatowskiego gniota "Gliniarze". Nie wiem co skłoniło producentów do zatrudnienia jej w tym bądź co bądź niskich lotów serialu. Może jej wpływowy ojciec ich przekonał ? Żal było na nią patrzeć, bo sprawiała wrażenie osoby, naćpanej lekami, nieobecnej i beznamiętnie recytującej swoje kwestie.