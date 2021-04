Lee MacMillan popełniła samobójstwo. 28-letnia influencerka rzuciła się pod pociąg

Ja918 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szkoda mlodej dziewczyny, a z drugiej strony nikt nie widzi, ze byla czescia systemu, ktory powoduje zaburzenia u mlodych ludzi! Mlodzi ludzie, szczegolnie nastolatki wierza, ze rzeczywiscie tak jest, ze wszystko jest super, jestes zawsze usmiechniety, masz cudowne zycie, bo widza to na mediach spolecznosciowych i to jeszcze z filtrami. I porownuja to do swojego zycia, ktore wydaje im sie koszmarne i zaczynaja sami popadac w stany obnizonego nastroju. Dla mnie to, ze ktos cierpiacy na depresje moze tak radosnie karmic media spolecznosciowe jest przerazajace.