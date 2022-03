Lekarze nie dawali im szans na przeżycie. Dziś 22-letnie bliźniaczki syjamskie PODBIJAJĄ TIKTOKA (ZDJĘCIA)

Eve 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Obejrzałam ich social media i wiecie co? One są dużo bardziej szczęśliwe niz ja kiedykolwiek byłam. A ja jestem zdrowa, ladna, nie mam powodów do zmartwień. A i tak wiecznie mam doły i depresje. Natomiast one aż tryskają radością. Widać też, ze mają świetnych rodziców. Może właśnie dlatego sa takie radosne? Bo otaczaja je wspaniali ludzie, którzy dają wiele szczęścia i wtedy dla człowieka każdy problem staje się dużo łatwiejszy do przezwyciężenia? Podziwiam je.