Lena Katina z t.A.T.u WYSZŁA ZA MĄŻ za rosyjskiego milionera! "Wciąż nie mogę w to uwierzyć" (FOTO)

Jak widze teraz te dzieciaki tiktoka uświadamiające wszystkich ze są nie binarne i pans..upalne to tylko sie uśmiecham bo wszyscy którzy są dzisiaj po 30tce przerabiali Tatu które panny odstawialybpotem w każdej podrzędnej dyskotece zeby wyrwać chłopaków (do teraz im zostało…) seriale dla młodzieży gdzie w każdym była chociaż jedna postać tęczowej (nawet buffy pogromca wampirów!! Czy telenowela Meksykańska). Wtedy to było szokujące dzisiaj to pffff. Za 20lat będziemy kulać z tych zaimków. Jestem Karola i identyfikuje sie z kaloryferem i oczekuje ze mnie podłącza do sieci ciepłowniczej.