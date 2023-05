Leon Myszkowski mówi o planach ślubnych z Ksenią. Padło też pytanie o... potomstwo

Leon Myszkowski jest w szczęśliwym związku z pochodzącą z Białorusi Ksenią . Ukochana jest od niego o 4 lata starsza, jednak nie stanowi to dla nich żadnej przeszkody. Chętnie biorą udział w branżowych eventach i pozują na ściankach . W "Co za tydzień" Leon zdradził, czy mają w planach sformalizowanie związku .

Leon Myszkowski weźmie ślub?

Na pewno planujemy, ale kiedy i jak to jeszcze nie wiemy. Na razie każdy skupia się na tym, żeby zawodowo dojść do tego, do czego planuje dojść, a potem, jak wszystko się uda, to będziemy robić kroki dalej – powiedział w rozmowie z dziennikarką "Co za tydzień".