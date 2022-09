Leonardo DiCaprio chce poderwać Gigi Hadid?! "Coraz lepiej się poznają"

Leonardo DiCaprio słynie z dość bogatego życia uczuciowego. Aktor znany jest również z tego, że wymienia swoje partnerki, gdy te osiągną już "wiek krytyczny", wynoszący... 25 lat. Być może to przypadek, ale internauci zauważyli, że DiCaprio nie pokazał się publicznie z dziewczyną, która miała więcej niż właśnie 25 lat.

Znany bawidamek kilka ostatnich lat przeżył u boku Camilli Morrone, jednakże i ten związek przeszedł już do historii. Niedawno plotkowano zaś, że znalazł już pocieszenie u boku 22-letniej modelki Marii Beregovej , z którą został "przyłapany" na imprezie w St. Tropez. Kobieta została nawet zapytana podczas wywiadu dla australijskiej rozgłośni radiowej o DiCaprio , jednakże nie była zbyt wylewna i wyjaśniła, że nie będzie rozprawiać o swoim życiu prywatnym.

Tym razem na horyzoncie zdobywcy Oscara pojawiła się ponoć nowa piękność. Amerykańska prasa informuje, że aktor "poznaje lepiej" Gigi Hadid. Jedna z najpopularniejszych modelek na świecie, w przeciwieństwie do jego byłych dziewczyn, nie "wpisuje się" w schemat randkowania aktora. 27-latka, przez lata związana z Zaynem Malikiem nie tylko ma powyżej 25 lat, ale i jest już mamą.

Źródła magazynu "People" informują, że para, co prawda, nie randkuje jeszcze ze sobą, ale "coraz lepiej się poznaje". DiCaprio ponoć kilkukrotnie widziany był w towarzystwie modelki, kiedy to spędzali razem czas ze znajomymi.

"Page Six" dodaje z kolei, że kilku bliskich przyjaciół DiCaprio było widzianych na branżowym evencie Hadid. Nie wszyscy jednak są przekonani co do tego, że modelka faktycznie jest zainteresowana romansem z DiCaprio. Jedno ze źródeł wskazało bowiem, że Gigi nie chce angażować się w związek z aktorem.