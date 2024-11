Leonardo DiCaprio OLAŁ pracowników hotelu: "Zachował się jak GBUR"

Całe życie pracuję w obiektach uchodzących za luksusowe i gość (klienci to są w agencjach) ma prawo olać. Prawda jest taka, że jedni ludzie są komunikatywni i chcą interakcji, a inni kompletnie nie i obie grupy mają do tego prawo. Gość nie ma prawa być wobec mnie agresywny, ale ma prawo mnie olać, nie musi się uśmiechać. Ja tam jestem by tworzyć dla niego tło jakiego on potrzebuje i nie dlatego, że jestem gorsza, a dlatego, że to moja praca i pobieram za to adekwatne wynagrodzenie. Mam wrażenie, że wiele osób tego nie rozumie.