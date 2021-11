Leonardo DiCaprio przyleciał na szczyt klimatyczny KOMERCYJNYMI LINIAMI! Bohater?

Leo był największą gwiazdą, która pojawiła się na szczycie klimatycznym COP26 organizowanym w Glasgow . Nic więc dziwnego, że 46-latek został otoczony tłumem ludzi, gdy tylko przybył do Glasgow SEC Centre wraz ze swoją świtą. Przyjaciel Grety Thunberg błysnął okularami przeciwsłonecznymi oraz eleganckim garniturem i dopasowaną maską. Po tym, jak fotoreporterzy zrobili mu kilka zdjęć, został wprowadzony przez ochronę do sali obrad.

Co ciekawe, amerykański celebryta przyleciał do Szkocji liniami komercyjnymi. Jest to swego rodzaju ekstrawagancja w środowisku multimilionerów, którzy zwykli podróżować wszędzie swoimi prywatnymi odrzutowcami. Leo postanowił zrezygnować z prywatnego samolotu po tym, jak został nazwany ekohipokrytą w 2016 roku. Okazało się wówczas, że zdobywca Oscara przeleciał 8000 mil z Francji do Nowego Jorku i z powrotem, aby odebrać nagrodę za (o ironio) walkę z zmianami klimatu.