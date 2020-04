Lewandowscy pokazali rodzinne zdjęcie. "Najważniejsze, że razem" (FOTO)

Pandemia koronawirusa rzuciła blady strach nie tylko na "zwykłych śmiertelników", ale również znane i poważane osoby publiczne. Ci bardziej zaangażowani celebryci robią, co tylko mogą, by przekonać rodaków do niebagatelizowania kwarantanny i przestrzegania wszelkich środków ostrożności. Oprócz nakłaniania obserwatorów do pozostania w mieszkaniach, wiele osobistości decyduje się na wsparcie walki z koronawirusem przy pomocy hojnych wpłat. Na taki gest zdecydowali się Justin Timberlake, Donatella Versace i Rihanna, a w Polsce - Dominika Kulczyk i Lewandowscy.