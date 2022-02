Lexy Chaplin gorzko o Donatanie: "Nasza współpraca nie wygląda tak, jakbym chciała"

olgierd 12 min. temu zgłoś do moderacji 18 1 Odpowiedz

Ten Donatan to ma taki typ urody że co nie zrobisz to i tak wyglada jak taki kolega z podstawówki co zawsze jadł jakieś słodycze,ogółem zawsze coś jadł i po piłkę biegł jak na out wypadła. Nie jest w stanie wyglądać groźnie po prostu.