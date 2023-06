Lider zespołu Pectus zostawił narzeczoną dla menadżerki znanego zespołu. Wszystko na dziewięć dni przed ślubem: "Żal mi było"

Tomasz Szczepanik to lider zespołu Pectus , który od kilku lat jest w szczęśliwym małżeństwie z Moniką Paprocką-Szczepanik . Historia ich związku jest naprawdę niezwykła. Szczepanik odwołał ślub z ówczesną partnerką na dziewięć dni przed uroczystością. Zrobił to dla Moniki (ówczesnej menadżerki), która natomiast zostawiła dla muzyka swojego męża, z którym wychowywała dwójkę dzieci.

Tomasz Szczepanik zostawił narzeczoną dla menadżerki

Tomasz Szczepanik i Monika Paprocka poznali się w 2007 roku. Zespół "Pectus" grał wtedy debiuty na scenie w Opolu. Monika natomiast była menadżerką "Varius Manx". Nikt wtedy nie przypuszczał, że między nimi narodzi się uczucie. Szczepanik szykował się w tym czasie do ślubu ze swoją ówczesną narzeczoną. Paprocka natomiast miała już męża i dwójkę dzieci. Jednak to właśnie dla Moniki, lider zespołu "Pectus" porzucił narzeczoną na dziewięć dni przed ślubem, zaś Monika Paprocka dla Tomasza rozwiodła się z mężem.

Byłem w poważnym związku z inną dziewczyną. Ślub był zaplanowany, kościół i orkiestra zamówione, wesele opłacone, a biała sukienka wisiała w szafie. Data została już wyznaczona. To była trudna decyzja. Żal mi było siedmiu lat spędzonych z narzeczoną, wszystkich lepszych i gorszych chwil.

Wokalista w końcu uświadomił sobie, że coś czuje do menadżerki zespołu "Varius Manx", o czym poinformował kobietę, z którą był wówczas związany.

Powiedziałem jej wprost, wydawało mi się to nieuniknione. Powiedziałem jej, że "nie mogę cię oszukiwać po fakcie". Nie jestem na to gotowy w tym momencie i do ślubu nie dojdzie.