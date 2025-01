Lidia Popiel odpiera zarzuty, że zrobiła karierę dzięki mężowi. O wolności finansowej krótko: "Zarabiam bardzo dobrze"

Konotacje rodzinne w show-biznesie to temat, który generuje olbrzymie emocje. Z jednej strony takie znajomości mogą otworzyć drzwi do nowych możliwości czy także znacznie ułatwić rozwój kariery. Z drugiej zaś niosą ryzyko pozostawania w cieniu krewnych oraz wywołują niepotrzebne porównania czy złośliwe komentarze.

Sporo do powiedzenia na ten temat ma Lidia Popiel, która w show-biznesie jest znana jako modelka i fotografką. Prywatnie jest żoną Bogusława Lindy . Mimo imponującego, 25-letniego stażu małżeńskiego, zakochani wciąż zachowują aurę tajemniczości wokół spraw prywatnych. Lidia musi jednak co jakiś czas mierzyć się z komentarzami, że mąż pomógł jej w karierze. Jaka jest prawda?

Lidia Popiel o byciu żoną Bogusława Lindy. Opowiedziała o wolności finansowej

Czasami padają pytania, czy pomogła mi sława męża w mojej pracy. Nie nazywam tego karierą, co to za kariera. Lubie to, co robię. Nie robię zdjęć dla kariery, ani nie pracuję dla kariery. Robię to, bo to kocham - wyznała.