Lil Masti czule o Marcie Linkiewicz: "Intelektualnie POZIOM NIEMOWLAKA!"

Jskdlflf 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jeśli seksmasterka jest taka chętna na rozwój intelektualny, to jest taki Pan, który na YT szuka dziewczyny, która lubi myśleć, rozwijać się intelektualnie, jest fanatyczką myślenia. A tak serio- no mistrzyni się tak nie zachowuje. Nie odpowiadała jej zbyt niska gaża, to Federacja zrezygnowała z jej udziału, szuka kogoś innego a pas jest w chmurze. Takie proste. Wygrała tamto, teraz jest coś innego- w czym nie chce brać udziału za te pieniądze, tylko za więcej jeśli już i usiłuje zmusić organizatorów do zapłacenia jej więcej i nie baczy czy to co mówi ma sens czy nie, tylko usiłuje zamieszać, żeby jakoś ominąć fakty.