Lil Masti idzie na wojnę z Mają Staśko: "Ty zachowujesz się jak oprawca. Jesteś NIEBEZPIECZNA dla ludzi"

Lil Masti odpowiada na krytykę Mai Staśko

To jest po prostu chora osoba. Pokazuję, jak jest w moim życiu. Jednego dnia utknęłam w Turcji [...] no ale później, jak już przylecieliśmy do Egiptu, pobyliśmy tam dwa dni - słoneczko, ciepło, byliśmy szczęśliwi - wstawiłam film, pokazując, jak jest: że jestem szczęśliwa. Aha, czyli po tym, jak utknęłam w Turcji, to już cały wyjazd powinnam być nieszczęśliwa. [...] Ja nie wiem w ogóle, co trzeba mieć w głowie... - zaczęła wywód Aniela.