Lil Pump wszczepił sobie w czoło diament o wartości ponad 100 MILIONÓW ZŁOTYCH!

Lil Pump to amerykański raper znany głównie z hitowego utworu Gucci Gang, który został odtworzony ponad miliard razy w serwisie YouTube. 20-latek dał się również poznać jako zwolennik polityki Donalda Trumpa. Celebryta pojawił się na wiecu miliardera, który niestety pomylił jego ksywkę i publicznie nazwał "Lil Pimpem" (czyli "małym alfonsem").

Pump udostępnił na Instagramie zdjęcie z ogromnym diamentem na środku czoła, a w podpisie oznaczył Lil Uzi Verta , chwaląc się przed 16 milionami obserwujących, że jego klejnot kosztował aż 28 milionów dolarów. Wywołany do tablicy kolega odpowiedział w komentarzu lakonicznym "Wow".

Przypomnijmy, że Uzi Vert jakiś czas temu zdradził, że przymocowanie kamienia do czaszki jest wyjątkowo niebezpiecznie. Jeśli nie zdejmę go we właściwy sposób, mogę umrzeć - powiedział raper.