Lila Janowska wyjawiła, że prawie została POBITA w klubie. Odpowiedziała na pytanie, czy stała za tym Young Leosia

Lila Janowska uniknęła bójki w klubie

Byłam na pewnej imprezie influencerskiej. Była tam dziewczyna, z którą od wielu lat nie miałam już kontaktu, ale wiedziałam, że prędzej czy później gdzieś się przetniemy. Zaczęła się taka bardziej imprezowa część, więc była głośniejsza muzyka. Dużo osób stało ze sobą, to chyba był jakiś koncert. Stoję sobie z Werką (Weronika Białek - przyp. red.) i widzę, jak ta dziewczyna podchodzi do mnie. Słucham tego, co ma mi do powiedzenia. (...) Było głośno, więc nachyliła się do mnie i gadała mi przy głowie. Większości i tak nie słyszałam, już nie pamiętam, co tam konkretnie mówiła, ale w pewnym momencie ten jej monolog zaczął być bardziej agresywny. Czuć było po prostu, że ona się podpala. Ludzie, w tym influencerzy, stoją wokół i patrzą na to, co się dzieje. Jak ktoś zaczyna tak krzyczeć, to często gestykuluje rękoma tak mocno, grozi mi, wiecie jak to wygląda. Zdałam sobie w pewnej chwili sprawę, że ona jest już tak wkurzona, że ja zaraz dostanę strzałę i muszę się przygotować na to, że zaraz może mi coś zrobić. Nie wiedziałam, jak mam zareagować. Laska się do mnie pruje, no przecież nie będę się z nią przekrzykiwać, bo zaraz naprawdę dostanę w ryj. W końcu podeszła jakaś chyba jej koleżanka, złapała ją pod biustem, podniosła ją i odciągnęła ode mnie, bo chyba już wiedziała, że robi się naprawdę niebezpiecznie - opowiedziała z przejęciem.