Lotniskowy dramat Mai Bohosiewicz. Jej bagaż zaginął, karty nie działały i obsługa na nią krzyczała: "Jestem MAŁA i BIEDNA"

Problemy podróżnicze Mai Bohosiewicz

Doleciałam do Seattle. Okazuje się, ze trzeba tutaj odebrać bagaż i nadać go ponownie, ale widzę na AirTagu, że mój bagaż jest gdzieś koło Nowego Jorku. Najśmieszniejsze, że tutaj wszyscy na mnie krzyczą. Podeszłam do okienka, do pana z Delty, żeby zapytać, gdzie jest okienko Air France, a on na mnie krzyczy, że on jest z Delty i nie będzie mi mówił, gdzie jest Air France. Dobra okej, okej więc czekam - wyznała.

Przechodzę sobie przez Border Control. To był pierwszy miły pan, który mnie dziś spotkał. I zadaje mi pytanie, po co jadę i ile mam cashu. Ja mówię, że może 50 euro. Mogę mieć z 50 euro w torebce. On pyta, jak będę płaciła. No kartą. To punkt, którego nie przemyślałam, bo karty mam tylko online w telefonie. Podeszłam do bankomatu i żadna nie zadziałała. Zaraz kupie coś małego, zobaczę, czy mogą w ogóle zapłacić tą kartą. To będą jaja, to będą cyrki coś czuję - mówiła Bohosiewicz.