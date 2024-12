"Lotniskowy dramat" dziennikarza "Faktów": Zamiast lotu do Panamy była awaria. "Mój pech lotniczy działa niezawodnie"

Wrona, ze względu na charakter swojej pracy, regularnie podróżuje, w tym także liniami lotniczymi, co 55-latek dokumentuje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niestety, większość jego relacji z wojaży nie ma zbyt pozytywnego wydźwięku.

Dziennikarz "Faktów" po raz kolejny utknął na lotnisku

Marcin notorycznie ma pecha do latania, o czym sam mówi z dużym dystansem. Jakiś czas temu dziennikarz stacji TVN żalił się na utrudnienia związane z dotarciem do Chicago. Samolot Wrony miał wówczas około siedmiu godzin opóźnienia.

Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie wystartujemy. Nie będę pisał, co myślę o tej linii lotniczej, bo żadna z tych myśli nie nadaje się do publikacji – napisał na Instagramie.