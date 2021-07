Angela i Arsen z "Love Island" już się ROZSTALI!

Coś się kończy, coś się zaczyna. Nasz związek z Angelą się zakończył. Mamy wiele wspomnień i chwil, które zostaną z nami na zawsze. Nie mamy do siebie złej krwi i nadal będziemy mieć kontakt na stopie koleżeńskiej! Abstrahując od sytuacji, jest mi po prostu przykro, ale nic nie dzieje się bez przyczyny. Dziękuję wszystkim, którzy w nas wierzyli i kibicowali. Nie chcemy wdawać się w szczegóły, co się stało, więc mam nadzieję, że to uszanujecie - czytamy na InstaStories Arsena.

Niezmiennie bardzo go lubię, uważam, że jest bardzo wartościowym facetem, ale to nie nasz czas i okoliczności. Nie będę wchodzić w szczegóły, bo są to sprawy prywatne, które zostawimy dla siebie, bo i tak już wystarczającą wystawiliśmy swoje życie pod publikę. Jest mi bardzo przykro, ale z drugiej strony czuję, że dzięki tej sytuacji zrobimy miejsce na wydarzenia i ludzi bardziej kompatybilnych. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierali i trzymali kciuki. Jestem wdzięczna, że mam was wokół siebie - napisała.