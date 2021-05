Angela z "Love Island" chwali się, że "oficjalnie" zostali parą z Arsenem. "JEST PIĘKNIE" (FOTO)

Kotopies 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

"Dopasowanie dwóch światów", "oficjalna para" trochę jakby mówiła o nowym wspólniku w firmie. Jaki ten świat jest dziś pokręcony! Ludzie nie mają pojęcia o tym, co to jest miłość. Człowiek zakochany nie używa takich określeń. Dziś jest dużo zachowawczości we wszystkich aspektach związku ... poza współżyciem. Może dlatego jest coraz mniej dzieci, które mają w domu oboje rodziców. Wszystko wyrachowane, przemyślane, posprawdzane, tylko w pościeli luz blues 🤪