"Love Island". Wyjście Jaya z kryjówki zaskoczyło wszystkich: "Totalny BRAK SZACUNKU do tej dziewczyny" (WIDEO)

Mimo deklaracji Jaya, że jest singlem, nie wszyscy widzowie wierzą w jego zapewnienia. Szczególnie, że niejaka Jessica wciąż idzie w zaparte, że Jakub jest jej miłością. Można jednak uznać, że "afera związkowa" została chwilowo wyciszona. Moment spokoju nie trwał jednak długo, a Wiśniewski już zdążył zaserwować spragnionym emocji odbiorcom kolejną dramę . Budzący kontrowersję uczestnik " Love Island " miał w ostatnim odcinku okazję poznać się lepiej z jedną z sześciu nowych uczestniczek. To, co zrobił zaskoczyło wszystkich .

"Love Island". Niespodziewana sytuacja w kryjówce z Jay'em i Olą w rolach głównych

Od kilku sezonów, tradycją "Wyspy Miłości" jest chwilowe przetasowanie uczestników. Panowie opuszczają willę i udają się do Casa Nowa , gdzie mają okazję zmienić dotychczasową partnerkę. Również kobiety, na czas nieobecności swoich partnerów, mogą zabawić się z nowymi uczestnikami. W ostatnim odcinku programu Jay wylądował w kryjówce sam na sam z Olą . Z założenia, sytuacja jest idealną okazją do bliższego poznania i intymnych chwil. Dziewczyna rozprawiała o sobie, swoich doświadczeniach i oczekiwaniach. Gdy tylko wyszła na moment z pomieszczenia, Jakub zaczął mówić sam do siebie.

"Love Island". Jay zaskoczył wszystkich swoją ucieczką z kryjówki

Po chwili Jay opuścił kryjówkę i wrócił do reszty uczestników, zostawiając niczego nieświadomą Olę samą . Jego niespodziewana ewakuacja wywołała spore zdziwienie. Pozostali uczestnicy dopytywali kolegę, co się stało. Ten stwierdził, że szybko zweryfikował sytuację i chciałby po powrocie stworzyć związek z Beatą , która pojawiła się w programie na długo przed nim.

"Love Island". Reakcje uczestników i internautów na zachowania Jaya

Mogłeś jej chociaż powiedzieć. Pokazałeś dosadnie jak traktujesz kobiety - brak szacunku i w głowie kolejna. Ona też nic nie straciła, serio; Najlepsza kryjówka w historii; Nie wierzę. Ta laska dalej nie wie dlaczego on uciekł; Nie dziwie mu się, laska nie umie złożyć zdania; Nie no hit... Niby beka, ale totalny brak szacunku do tej dziewczyny. Niby jej nie wykorzystał, ale nie zasłużyła na to by z nią tam zostać, albo powiedzieć chociaż, że sobie idzie... - pisali zaskoczeni internauci.