Łukasz Dziemidok był gwiazdą "Pierwszej miłości". Wyjechał z Polski i aktorstwo zeszło na drugi plan. Co dziś u niego słychać?

Choć pewnie trudno w to uwierzyć, to serial "Pierwsza miłość" gości na antenie już od ponad dwóch dekad. W międzyczasie, podobnie jak "Klan" czy "M jak Miłość" , wydał na świat wiele osobistości, które dziś kojarzymy z mediów. Wśród niegdysiejszych gwiazd produkcji był też Łukasz Dziemidok , który teraz zajmuje się jednak czymś zupełnie innym.

Był gwiazdą "Pierwszej miłości", dziś mieszka w USA. Co słychać u Łukasza Dziemidoka?

Dziemidok jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, tak więc nic dziwnego, że to aktorstwo było jego pomyłem na życie. Oprócz "Pierwszej miłości", gdzie wcielał się w rolę Patryka , zagrał też w "Fali zbrodni", "Tylko miłość" czy "Małgosia contra Małgosia" . Był też uczestnikiem "Jak oni śpiewają?" i występował na teatralnych deskach.

Nie mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że nigdy do tego zawodu nie powrócę w jakimś wymiarze. W Stanach Zjednoczonych robiłem jakieś niezależne filmy krótkometrażowe i teatr dla Polonii z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy powstania warszawskiego - wspominał w rozmowie z portalem ShowNews. Mniej więcej raz na rok przyjeżdżam w odwiedziny do rodziny i przyjaciół do Polski. Moja agencja aktorska w Polsce od czasu do czasu mnie zagaduje czy bym nie wrócił do gry.