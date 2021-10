Łukasz "mentalista" Płoszajski walczy z kryzysem męskości: "BAWIĄ MNIE FACECI W RURKACH"

Kasia 18 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Rurki czy dzwony, co to za różnica? Kawałek materiału... Wkurza mnie coś takiego, bo w szkole nauczycielki gnębiły mnie za ubiór. Lubowałam się w krótkich spódniczkach i dużych dekoltach. Malowałam paznokcie i wiązałam włosy na kolorowe gumki. Pochodziłam z bardzo dobrego domu, byłam dobrze wychowana, grzeczna, kulturalna, pomocna, pilna, zawsze przygotowana, zawsze z szacunkiem, a mimo to większość nauczycielek nie potrafiło powstrzymać się od przytyków do mojego stroju. W ogóle nie zauważały mojej osobowości, oceniały tylko ubrania. To było bardzo smutne. Ludzie tak chyba leczą własne kompleksy, własne lęki, obawy... nie wiem jak inaczej to wyjaśnić? Poznaj czlowieka, jego charakter, a nie patrz na ubranie.