Łukasz z "Hotelu Paradise" został BRUTALNIE NAPADNIĘTY! "Rozcięta głowa, złamanie z przemieszczeniem"

Łukasz Karpiński zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w drugiej edycji Hotelu Paradise . Uczestnik od początku budził kontrowersje, bo przyjął pozę pewnego siebie "bad boya" . Swoim zachowaniem szybko zniechęcił wszystkie dziewczyny i nie dość, że od razu został bez pary, to jeszcze jako pierwszy opuścił program .

Być może Łukasz nie wzbudził szczególnej sympatii części widzów, ale to, co spotkało go po wyjściu, trudno skomentować. Okazuje się bowiem, że w miniony weekend 24-latek został brutalnie napadnięty.