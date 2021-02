Luke Evans i jego GOŁA KLATA wtulają się w przystojnego kolegę podczas sensualnej przejażdżki skuterem (ZDJĘCIA)

Niektórzy twierdzą, że złamane serce najlepiej leczy się pod kocem z wiadrem lodów czekoladowych w garści. Inni natomiast są przekonani, że jedynym sposobem na przebolenie rozstania z facetem, jest znalezienie sobie nowego. Do tej grupy należy najwyraźniej Luke Evans , który, choć zaledwie w styczniu ogłosił rozstanie ze swym dotychczasowym partnerem - piłkarzem Rafaelem Olarrą , to już został przyłapany na czułościach z innym przystojniakiem.

Panowie wyraźnie czerpali sporo przyjemności ze wspólnie spędzonych chwil. Evans pozwolił, aby to kolega usiadł za kierownicą, podczas gdy on sam czule obejmował go w pasie, słusznie obawiając się spadnięcia z pojazdu. Po dotarciu na miejsce mężczyźni zdjęli ochronne kaski i wyruszyli w dalszą drogę pieszo, co pozwoliło fotografom skrzętnie uwiecznić ich pięknie wyrzeźbione ciała, które zasłaniały jedynie skąpe szorty.