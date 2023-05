"M jak miłość" znika z anteny. Wściekli widzowie komentują: "Ale kręcicie!"

"M jak miłość" znika szybciej z anteny TVP2

Dlaczego dzisiaj ostatni odcinek? Przecież maj się jeszcze nie kończy. Jeszcze powinni dać dwa odcinki do 30.05.; Przecież wakacje dopiero za miesiąc; To w końcu kiedy ten koniec sezonu? 1734. odcinek czy 1736.?; W ostatnim odcinku miał mieć zawał Piotrek, nie było tej sceny. A przecież trąbili o tym?; Wakacje są od 23 czerwca, a nie od maja; Jeszcze trochę, to przerwa będzie się zaczynać w marcu; Ale kręcicie, to nie w porządku tak oszukiwać fanów serialu, dlaczego nagle tydzień wcześniej jest ostatni odcinek? Może niedługo już od Wielkanocy zrobicie przerwę wakacyjną? - pisali rozżaleni fani.