Ma PIĘCIORO dzieci, każde z innym mężczyzną. Niebawem znów zostanie mamą: "Nie jestem już kobietą żyjącą w grzechu"

Patologia 55 min. temu zgłoś do moderacji 81 4 Odpowiedz

Rzeczywiście . Gdyby nie zasiłki socjalne ludzie byliby normalni. A tak mamy ludzi którzy żyją na koszt innych i czerpią korzyści z pracy innych ludzi samemu pozostając poza rynkiem pracy. Gdyby było normalnie to rodzina- to znaczy ojciec matka i dzieci od początku musieliby samemu zadbać o siebie i swoje dzieci . Ale jeśli jest socjal to można robić sobie dzieci gdzie popadnie i z kim popadnie a reszta społeczeństwa będzie utrzymywać darmozjadów!!!!! Niech wreszcie wróci normalność zero socjalu i normalne rodziny