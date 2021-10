Machine Gun Kelly WPIJA SIĘ W SZYJĘ Megan Fox w śmiałej sesji zdjęciowej (ZDJĘCIA)

Samanta 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ogólnie...niech będą szczęśliwi w ciszy ,niech cieszą się sobą w ciszy..nie musi każdy widzieć tego zgiełku,dziwnych przebieran..dla mnie to jest trochę dziwne ,bo to jest matka trójki dzieci , ja nie mówię tutaj że kompletnie ma się zatracić w tym wszystkim i tylko pilnować dzieci.. ale jeżeli związała się z kimś innym, to powinna mieć troszkę oleju w głowie i myśleć o tym co się robi.. ja mam takie wrażenie że ich związek po prostu jest głęboko pod publikę, bo nie znam nawet show-biznesie osób które tak podchodza do siebie. Dla mnie to jest bardzo sceniczne co oni robią na siłę próbują pokazać że są bratnimi duszami czy też bliźniaczymi, ale w międzyczasie nie ma to ani smaku ani elegancji ani nawet klasy. Mam takie wrażenie że oni zachowują się jak para nastolatków które zostały spuszczone ze smyczy przez własnych rodziców. Megan była w związku z jednym mężczyzna przez wiele wiele lat, z tego co mówiła to był jej pierwszy poważny związek więc wydaje mi się że ona nie miała czasu na to żeby, może trochę pożyć albo powygłupiać się z kimkolwiek.. zawsze dziwiłam się że zdecydowała się tak szybko na trójkę dzieci. To jest bardzo młoda kobieta która praktycznie rok po roku urodziła trzech chłopców a to jest naprawdę bardzo duży wyczyn fizycznie dla kobiety. Wydaje mi się że ona mentalnie nie była na to przygotowana i być może po prostu hormony zaczęły płatać jej figla i stwierdziła że to nie jest dla niej.. nie mówię absolutnie że jest złą matką bo ja tego nie wiem nikt tego nie wie ale fakt że tak publicznie, pokazuje się ze swoim partnerem i a praktycznie każda gala jest naga.. nie jest to po prostu smaczne patrząc na kobietę która ma tam jakiś hollywoodzki prestiż która zdobyła wiele w życiu, a tutaj nagle każda gala i ona przykuwa uwagę tylko tym że jest naga. Naprawdę można być zadbaną piękną kobietą ale nie trzeba od razu pokazywać się nago przy każdym możliwym momencie A wydaje mi się że ona po tej trójce dzieci chce wszystkim udowodnić że jej ciało jest w świetnej kondycji a ona dalej jest młoda... Oczywiście że jest młoda,ale kiedy była w drugiej ciąży to reportaże mówili że jest już stara że co ona teraz będzie robić bo ma drugie dziecko a nagle po drugim pojawił się trzeci... Więc wydaje mi się że ona po prostu ma jakiś problem psychiczny i nie powinniśmy jej hejtować za to bo nigdy nie wiesz kto przez coprzechodzi.. jedynie faktycznie dziwi mnie to że ona aż tak publicznie podchodzi do tego związku, z poprzednim była wiele lat i nie było to tak publiczne raczej swoje życie prywatne chowała dla samej siebie. A tutaj tak naprawdę każda sesja każda gala wszystko jest tak publiczne tak obsceniczne.