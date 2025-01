Maciej Jachowski o walce z nowotworem: "Piętno choroby zostanie ze mną na zawsze"

Maciej Jachowski , znany z "M jak miłość" i "Barw szczęścia" , w grudniu 2024 r. podzielił się na Instagramie niezwykle smutną wiadomością. Aktor zmaga się z nowotworem gardła . Choroba brutalnie przerwała jego zawodowe plany, uniemożliwiając dalszą pracę i pozbawiając go dochodów. Jachowski przeszedł intensywne leczenie, w tym operację, chemioterapię i radioterapię , co było dla niego dużym wyzwaniem i ograniczyło jego zdolność mówienia.

Choroba odebrała mu to, co kochał najbardziej, wpływając również na jego samopoczucie emocjonalne. Mimo to aktor okazał ogromną wdzięczność za wsparcie rodziny podczas trudnych momentów. Zaapelował do fanów o regularne badania lekarskie, podkreślając kruchość ludzkiego życia.