Maciej Kurzajewski o porażce w "TzG" i wsparciu od syna. "Był jedną z pierwszych osób, która przytuliła się do mnie"

Teraz stacja dba by ocieplać jego wizerunek? Ile to jeszcze o nim artykułów? Co on ma mówić, kiedy mu sromotnie wstyd? To nie jest facet, który rzeczywiście powie prawdę, nie ma takiej cywilnej odwagi na żywo, on ma odwagę w 4 ścianach zdaje się z tego, co słyszałam u Żurnalisty? Skończcie już z nim, niech dalej meble zachwala, do tego ma dryg.